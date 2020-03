Am vergangenen Samstag stahl Zaya Wade wohl so manchem Promi die Show. Die Tochter von Basketball-Star Dwayne Wade und dessen Frau, America's Got Talent-Bekanntheit Gabrielle Union (47), hatte sich erst im Februar als transgender geoutet. Knapp einen Monat später absolvierte die Zwölfjährige jetzt ihren ersten Red Carpet als Mädchen und strahlte bis über beide Ohren – genau wie ihre Eltern.

Zaya schien sich sichtlich wohlzufühlen, als sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Vater bei den diesjährigen Truth Awards für die Fotografen posierte. In ihrem grünen Blazer und den pinkfarbenen Accessoires lächelte sie breit in die Kameras und begleitete ihre Eltern anschließend noch zu Interviews. Vor allem Gabrielle schien der gemeinsame Auftritt Spaß zu machen. Mitten im Blitzlichtgewitter schaute sie immer wieder zu ihrer Tochter und ihr Blick war voller Anerkennung. "Das war Zayas erster roter Teppich und wir könnten nicht stolzer darauf sein, wie sie mit all den Fragen, die gestellt wurden, umgegangen ist", schrieb Dwayne am Sonntag auf Instagram.

Bei der Preisverleihung hielt der einstige Profisportler eine Rede, in der er sich an den Moment erinnerte, in dem Zaya sich outete: "Wir haben bemerkt, dass wir längst nicht so viel über die LGBTQ+-Community gewusst haben, wie wir sollten." Also hätten sie ein befreundetes homosexuelles Paar angerufen, das sie seitdem auf diesem Weg unterstützt habe. "Sie habe sich die Zeit genommen, um sicherzustellen, dass Zaya sich gesehen und gehört fühlte", erklärte er.

Getty Images Zaya Wade und ihre Mutter Gabrielle Union

Getty Images Dwayne Wade, Zaya Wade und Gabrielle Union bei den Truth Awards 2020

Getty Images Dwayne Wade, Ex-Basketballer



