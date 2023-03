Nach Prozess-Sieg: Dwayne Wades Tochter feiert Laufstegdebüt

Dwayne Wade (41) und seine Familie haben allen Grund zu guter Laune. Seit ihrem Trans-Outing kämpft der ehemalige Basketballprofi vor Gericht für das Recht seiner Tochter Zaya (15) ihren Namen und ihr Geschlecht ändern zu dürfen. Ihre Mutter fand, sie sei zu jung und ging dagegen vor. Doch er konnte diesen Kampf gewinnen – und Dwayne scheint beim Laufstegdebüt seiner Tochter vor Stolz zu platzen.

Wie RadarOnline berichtet, besuchten Dwayne und seine Frau Gabrielle Union (50) die Fashion Week in Paris. Bei der Präsentation der Winterkollektion der Modemarke Miu Miu lief auch Zaya mit über den Laufsteg – und das zum ersten Mal. Bei Instagram teilt der stolze Papa auch ein Video seiner Tochter und schreibt dazu: "Sie ist angekommen." Einen Grund zum Feiern hat die Familie in jedem Fall, denn es soll erst wenige Wochen her sein, dass Dwayne sich vor Gericht gegen seine Ex-Frau durchsetzen konnte. Bereits im Februar soll Zayas Namensänderung offiziell geworden sein.

Erst im Januar hatte Dwaynes Ex-Frau weitere Dokumente eingereicht, die ihre Aussage gegenüber dem Gericht stützen sollten. Bei dem Dokument soll es sich um eine Kopie des Scheidungsurteils von 2011 gehandelt haben. Darin sei schriftlich festgehalten, dass der 40-Jährige alle wichtigen Entscheidungen besprechen müsse. Das sei aber nicht der Fall gewesen.

Anzeige

Getty Images Zaya Wade bei der Miu Miu Fashion Show in Paris 2023

Anzeige

Getty Images Dwayne Wade und seine Frau Gabrielle Union

Anzeige

Getty Images Zaya und Dwayne Wade im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de