Als Trans-Teenager: Zaya Wade fühlte sich lange isoliert

Zaya Wade (15) setzt sich für andere ein. Die Tochter des einstigen Basketballprofis Dwayne Wade (41) outete sich mit zwölf Jahren als transgender. Sie änderte ihren Namen und lebte ab da als Mädchen. Ihr Vater unterstützte seine Tochter dabei immer und kämpfte sogar vor Gericht. Ihre Mutter fand nämlich, dass sie für solche Entscheidungen noch zu jung sei. Nun sprach Zaya aber selbst und erklärte, wie sie sich als Trans-Teenager gefühlt hat.

Für ihr Covershooting für das Magazin Dazed sprach Zaya ehrlich über das Thema Transgender. "Es gibt so viele Menschen da draußen. Ich wünschte, ich hätte das als Kind gewusst, denn ich fühlte mich so isoliert. Ich dachte, es gäbe niemanden wie mich", erklärte sie. Es sei ihr mittlerweile wichtig, Kindern in ihrer Situation zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind. Sie konnte wohl aber immer auf die Unterstützung ihrer Familie bauen: "Ich denke, es ist nicht meine Aufgabe, aber es ist mir eine Ehre, die Weiterbildung meiner Familie und ihr Verständnis für die LGBTQ+-Community zu fördern."

Und Zaya scheint damit schon ordentlich Eindruck bei ihrer Familie hinterlassen zu haben. "Wenn ich Zaya anschaue, dann bekomme ich Hoffnung, weil ich denke, dass wir [unsere Kinder] dazu erzogen haben, authentisch zu sein", meinte ihr Vater stolz gegenüber People. Er habe bereits viel von seiner Tochter lernen können.

Instagram / zayawade Zaya Wade im Dezember 2022

Getty Images Zaya Wade bei der Miu Miu Fashion Show in Paris 2023

Getty Images Zaya und Dwayne Wade im März 2022

