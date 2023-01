Im Regen: David Beckham unterstützt Sohn Romeo beim Fußball

David Beckham (47) ist total stolz auf seinen Sohn Romeo (20)! Im Gegensatz zu seinen anderen Kindern, die sich eher als Künstler versuchen, ist Romeo in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten und versucht sich ebenfalls als Profifußballer. Aktuell wurde er von Inter Miami II an die zweite Mannschaft des englischen Klubs FC Brentford ausgeliehen. Dort gab Romeo jetzt sein Debüt – und David unterstützte seinen Nachwuchs natürlich vor Ort!

Trotz des strömenden Regens beim Spiel gegen Erith & Belvedere in Bexley stand David an der Seitenlinie und beobachte den Auftritt seines Sohnes aufmerksam. Mit Kapuze über dem Kopf entging ihm kein Detail auf dem Spielfeld – aber auch die restlichen Fans bemerkten natürlich, wer sich da im Publikum versteckte: Die Fußballlegende musste fleißig Fotos mit den Fans machen und grinste in die Smartphone-Kameras.

Romeos erster Einsatz bei Brentford war schließlich auch erfolgreich: Sein Team konnte sich mit 3:2 doch noch gegen die Gegner durchsetzen. Ein Tor schoss der Beckham-Spross zwar nicht, aber er jubelte nach dem Sieg glücklich mit seinem Team.

MEGA Romeo Beckham im Januar 2023

MEGA David Beckham mit Fans, Januar 2023

MEGA Romeo Beckham im Januar 2023

