Tennis-Superstar Naomi Osaka ist zum ersten Mal schwanger!

Naomi Osaka wird zum ersten Mal Mama! Im Jahr 2019 machte die super-erfolgreiche Tennisspielerin ihre Beziehung mit dem Rapper Cordae öffentlich. Ihr Liebesglück hielten die beiden bis auf ein paar gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit eher privat. Doch offenbar meinen die Turteltauben es sehr ernst miteinander. Denn Naomi verkündete jetzt überglücklich: Sie ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind mit Cordae!

Via Twitter und Co. machte die Japanerin ihre erste Schwangerschaft offiziell. Dort veröffentlichte Naomi ein Foto von einem Frauenarztbesuch – auf dem Ultraschallmonitor ist ganz deutlich ein Baby in ihrem Bauch zu erkennen! Offenbar ist die Schwangere auch schon ziemlich weit. "Mir ist klar, dass das Leben kurz ist und ich nehme keinen Moment als selbstverständlich hin, jeder Tag ist ein neuer Segen und ein neues Abenteuer. Ich weiß, dass ich mich auf so vieles in der Zukunft freuen kann", begann die 25-Jährige. "Eine Sache, auf die ich mich freue, ist, dass mein Kind eines meiner Spiele sieht und zu jemandem sagt: 'Das ist meine Mama'."

"Ich glaube nicht, dass es einen absolut richtigen Weg im Leben gibt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass man seinen Weg finden wird, wenn man mit guten Absichten voranschreitet", fügte sie hinzu. Abschließend verriet Naomi noch, was die Schwangerschaft für ihre Karriere bedeutet: Sie wird die kommenden Monate über nirgendwo antreten, hat aber vor, für die Australian Open 2024 zurückzukehren.

Anzeige

Instagram / naomiosaka Naomi Osakas ungeborenes Baby

Anzeige

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka bei einem Spiel in New York

Anzeige

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka, Tennis-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de