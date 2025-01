Tennisstar Naomi Osaka hat sich von Rapper Cordae getrennt

Das neue Jahr beginnt für Naomi Osaka (27) als Single. Die Tennisspielerin gibt ihre Trennung von Cordae bekannt. In ihrer aktuellen Instagram-Story verkündet Naomi, dass sie und der Rapper nun getrennte Wege gehen werden. Der Tennisstar betont, dass die Trennung ohne Probleme verlief: "Kein böses Blut, er ist eine großartige Person und ein toller Vater." Naomi und Cordae sind Eltern der kleinen Shai. Beide Elternteile wollen sich weiterhin um ihre Tochter kümmern.

Die Beziehung war für Naomi eine große Bereicherung. Sie gibt zu: "Ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, weil meine Tochter mein größter Segen ist und ich viel aus unseren gemeinsamen Erfahrungen lernen konnte." Das ehemalige Paar bestätigte 2019 die Beziehung zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Ihre gemeinsame Tochter kam 2023 auf die Welt.

Wenige Monate nach der Geburt widmete sich die Mutter wieder ihrem Sport. In einem TikTok-Video betonte der Tennisprofi, dass die Familienplanung für ihn so gut wie abgeschlossen sei: "Ich will nicht mehr viele [Kinder]. Ein Kind zu gebären, war traumatisch." In einem vergangenen Interview mit InStyle erklärte die 27-Jährige: "Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wie schwer eine Schwangerschaft ist, niemand redet wirklich so viel darüber."

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka, Sportlerin

Getty Images Naomi Osaka bei Brisbane International 2024

