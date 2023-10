Tennisstar Naomi Osaka hat Angst, keine gute Mutter zu sein!

Sie hat mit einigen unschönen Selbstzweifeln zu kämpfen! Im Sommer dieses Jahres drehte sich das Leben von Naomi Osaka (26) um 180 Grad: Die Tennisspielerin konnte ihre kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Seitdem ist die Sportlerin im absoluten Mutterglück. Doch ihre Freude wird ab und zu von unschönen Gedanken sabotiert: Naomi zweifelt nämlich manchmal an ihren eigenen Mamafähigkeiten!

Via X gibt die 26-Jährige offen zu, dass sie sich teilweise unsicher als Neu-Mama fühlt. "Etwas, das ich in letzter Zeit überwinden musste, ist der Kampf gegen den Gedanken, dass ich keine gute Mutter sein werde. So viele Zweifel schossen mir durch den Kopf, dass ich sie wie Mücken verscheuchen musste", schreibt sie offen auf der Social-Media-Plattform. Vor allem, dass ihre kleine Maus so schnell groß werde, macht ihr oftmals zu schaffen.

Neben diesen Zweifel hat Naomi aktuell wohl auch mit anderen privaten Dingen zu kämpfen. Offenbar läuft es nämlich mit ihrer Beziehung nicht mehr rund. Im Netz teilte sie vor Kurzem ein paar kryptische Zeilen. Einige Fans vermuten daher, dass sich der Sportstar von seinem Freund Cordae getrennt hat.

Getty Images Naomi Osaka im September 2023

Getty Images Cordae und Naomi Osaka, September 2021

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka im Oktober 2023

