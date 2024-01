Erstes Spiel nach Geburt verloren: Ist Naomi Osaka traurig?

Wie geht es Naomi Osaka (26) nach ihrem kleinen Sport-Comeback? Die professionelle Tennisspielerin und ihr Partner Cordae sind im Juli vergangenen Jahres Eltern einer Tochter geworden. Nach der Geburt kündigte die Sportlerin an, bald wieder auf den Platz zurückkehren zu wollen. Am Mittwoch war es dann so weit: Sie spielte beim Turnier Brisbane International. Auch wenn Naomi bereits in der zweiten Runde ausschied, bläst sie keine Trübsal.

"Die Woche ist definitiv kürzer, als ich es mir gewünscht habe", erzählte die 26-Jährige nach dem Match gegenüber Associated Press. Dennoch zieht sie etwas Positives aus der Niederlage: "Ich habe das Gefühl, dass ich da, wo ich bin, ziemlich gut dastehe. Im Vergleich zum letzten Mal, als ich gegen sie gespielt habe, habe ich heute sogar besser gespielt."

Für Naomi war es der erste Wettbewerb seit September 2022. Damals hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet und erklärt, eine kleine Auszeit vom Profi-Tennis nehmen zu wollen. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sie sich jedoch fleißig auf ihre Rückkehr vorbereitet. "Ich habe seit der Geburt so hart trainiert. Ich muss diese Momente genießen", betonte die Mutter der kleinen Shai.

Anzeige

Getty Images Naomi Osaka im September 2023

Anzeige

Getty Images Naomi Osaka im Januar 2024 in Brisbane

Anzeige

Getty Images Naomi Osaka, Sportlerin

Anzeige

Denkt ihr, Naomi wird das nächste Match für sich entscheiden können? Ja, mit Sicherheit! Hm, das könnte schwierig werden. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de