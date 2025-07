Tennisprofi Naomi Osaka feiert zwei große Ereignisse

Naomi Osaka (27) hat kürzlich gleich zwei große Ereignisse auf einmal gefeiert: ihren Sieg in der zweiten Runde von Wimbledon gegen Kateřina Siniaková (29) und den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Shai. Die Tennisspielerin, die erstmals seit 2019 wieder auf dem prestigeträchtigen Turnier auf dem Rasen auftrat, ließ ihre Fans auf Instagram an den Höhepunkten ihres Matches teilhaben und schrieb schlicht: "Happy Shai day". Doch nicht nur dort zeigte sie ihre Emotionen. Auf Threads teilte sie: "Meine Große ist jetzt 2 Jahre alt, ich kann es kaum glauben!" und erklärte später, wie stark ihr kleines Mädchen sie motiviert. Naomi verriet, dass sie während des Spiels die ganze Zeit an ihre kleine Tochter gedacht habe und danach möglichst schnell wieder zu ihr wollte. "Ich habe wirklich versucht, mich zu konzentrieren. Ich hatte gehofft, um 19:45 Uhr zurück zu sein, deshalb weiß ich nicht, warum ich so lange Antworten auf eure Fragen gebe", scherzte sie.

Naomi, die Shai im Juli 2023 mit ihrem damaligen Partner, dem Rapper Cordae, bekam, zeigte sich in Interviews voller Dankbarkeit für die Momente mit ihrer Tochter. "Ich bin am Morgen des Spiels aufgewacht und habe mit ihr im Bett gelegen, und ich war wirklich dankbar für das Leben, das ich führe, weil ich mit ihr reisen kann. Das ist wirklich ein Segen für mich", erzählte Naomi. Trotz ihrer Trennung von Cordae Anfang 2025 betonte die vierfache Grand-Slam-Gewinnerin, dass sie als Eltern harmonieren: "Er ist ein großartiger Mensch und ein wunderbarer Vater." Shai sei ihre größte Bereicherung. Im Rückblick auf die turbulenten letzten Jahre beschreibt sie diese als fordernd, aber auch voller Lernen und Spaß. Für ihre Fans und vor allem für ihre Tochter ist Naomi fest entschlossen, weiterhin auf dem Platz zu brillieren.

Während sie beides – eine internationale Tenniskarriere und das Leben als alleinerziehende Mutter – zu balancieren versucht, würdigt Naomi besonders ihr Unterstützungsnetzwerk. Sie betont, wie wichtig dieses "Dorf" in ihrem Leben ist. Zudem erklärte sie: "Eltern, insbesondere Müttern, wird seit jeher gesagt, dass Babys ein Hindernis für persönliche Ziele sind – dass sie einen davon abhalten, seine Träume zu verwirklichen. Aber ich habe festgestellt, dass Shai meine größte Motivation ist; sie spornt mich an, Großes zu erreichen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Osaka in Wimbledon 2025 beim Match gegen Katerina Siniakova

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Osaka und Katerina Siniakova in Wimbledon 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cordae and Naomi Osaka bei der Met Gala 2021 in New York

Anzeige