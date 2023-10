Kryptische Posts: Ist Tennisstar Naomi Osaka wieder Single?

Was will Naomi Osaka denn damit sagen? In Sachen Liebe lief es bei der Tennisspielerin eigentlich richtig gut: Bereits seit 2019 ist sie mit Cordae zusammen. Erst im vergangenen Juli war die Liebe der Sportlerin und des Rappers mit der Geburt ihrer Tochter Shai gekrönt worden. Doch nun könnte alles aus sein bei dem Traumpaar: Das deutet Naomi zumindest mit auffälligen Aktivitäten im Netz an...

Auf Instagram löschte die Tennisbekanntheit jegliche Erwähnungen, die an ihren Partner erinnern. Außerdem folgt Naomi ihm aktuell nicht im Netz – und teilt auf X kryptische Nachrichten, die auf Ärger in ihrer Beziehung hindeuten könnten. "Die Kunst, sich selbst zu lieben", schreibt sie – und einen Tag nach ihrem Geburtstag, an dem von Cordae übrigens nichts zu sehen war, heißt es: "Ich will nur jemanden, der mit mir den Sonnenuntergang anschaut."

Seit der Geburt ihrer Tochter hat sich bei Naomi generell sehr viel verändert. Dennoch plant sie, schon bald wieder zurück auf den Tennisplatz zu kehren. "2023 wird ein Jahr voller Lektionen für mich sein und ich hoffe, ich sehe euch zu Beginn des nächsten Jahres, denn ich werde bei Aus 2024 dabei sein", teaserte sie eine Teilnahme bei den Australian Open im kommenden Januar an.

Getty Images Naomi Osaka im September 2023

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka bei einem Spiel in New York

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka im Oktober 2023

