Nach Olympia: Naomi Osaka klärt Schwangerschaftgerüchte auf

Ist Naomi Osaka (26) erneut schwanger? Die japanische Tennisspielerin hatte im Sommer letzten Jahres ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Nach ihrer Performance bei den diesjährigen Olympischen Spielen spekulierten zahlreiche Fans, ob die Profisportlerin ein zweites Kind erwartet. Doch mit diesen Gerüchten räumt Naomi nun auf. "Ich will nur sagen, dass ich nicht schwanger bin", stellt sie in einem Video auf TikTok klar. Zudem betont die Grand-Slam-Siegerin, dass sie sich generell keine riesige Familie wünscht. Und das hat auch einen Grund: "Ich will nicht mehr viele [Kinder]. Ein Kind zu gebären, war traumatisch."

In dem Clip verrät Naomi keine Details, weshalb genau die Geburt ihrer Tochter traumatisch war. In einem vergangenen Interview mit InStyle im Dezember letzten Jahres sprach die Profisportlerin jedoch ganz offen über die Herausforderungen als werdende Mutter. "Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wie schwer eine Schwangerschaft ist; niemand redet wirklich so viel darüber", betonte die 26-Jährige gegenüber dem Magazin und fügte ehrlich hinzu: Wenn man sich darauf einlässt, denkt man: 'Oh, das ist eine wunderschöne Reise'. Aber es ist ganz schön hart."

Der Vater von Naomis erster Tochter ist der Rapper Cordae. Mit dem US-Amerikaner geht die Tennis-Bekanntheit bereits seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Über die Geburt der Kleinen war der Musiker mächtig stolz. Das machte er unter anderem während eines Konzerts im Juli 2023 in Kanada deutlich. Auf der Bühne verkündete er den Fans: "Meine Tochter Shai wurde erst vor ein paar Tagen geboren, also widme ich diesen Auftritt meinem kleinen Mädchen Shai."



Getty Images Naomi Osaka, Tennisspielerin

Getty Images Cordae und Naomi Osaka, September 2021

