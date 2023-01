Herzversagen: Broadway-Star Carole Cook stirbt mit 98 Jahren

Abschied in der Musical-Szene! Die Schauspielerin Carole Cook schaffte in den 50er-Jahren ihren Durchbruch am New Yorker Boadway. Danach zog es sie in die Hauptstadt der Filmbranche – nach Los Angeles. In der neuen Heimat schaffte sie auch den Sprung auf die Leinwand und die TV-Bildschirme. Sie spielte Rollen in Filmen wie "Sixteen Candles" und 2006 sogar in Grey's Anatomy. Nun müssen ihre Fans Abschied nehmen: Carole ist mit 98 Jahren verstorben.

Wie unter anderem Hollywood Reporter berichtet, gab Caroles Mann Tom Troupe am Mittwoch ihren Tod bekannt. Die Todesursache soll Herzversagen gewesen sein. Besonders traurig: Am Samstag hätte die gebürtige Texanerin ihren 99. Geburtstag gefeiert. Genauere Angaben wurden bisher noch nicht gemacht. Zu einer Trauerfeier äußerte sich ihr Mann bisher ebenfalls nicht, aber er soll Fans und Familie darum gebeten haben, statt Blumen zu kaufen, an eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden.

Carole galt jahrzehntelang als Schützling der US-Schauspielerin Lucille Ball (✝77). Diese hatte zwischen den 50er- und 70er-Jahren eine Reihe von Comedyshows, in denen auch Carole auftrat. Sie sei auch diejenige gewesen, die Mildred Frances Cook, wie Carole eigentlich hieß, dazu riet, ihren Namen zu ändern. 1964 war Lucille sogar Trauzeugin auf der Hochzeit ihrer Freundin mit Tom.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Carole Cook und ihr Mann Tom Troupe, 2013

Anzeige

Getty Images Carole Cook im April 2018

Anzeige

Getty Images Lucille Ball, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de