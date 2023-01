"Bachelor in Paradise"-Beef: Umut steht hinter Alex Golz

Umut Tekin (25) steht auf Alexander Golz' (26) Seite. Die beiden Reality-TV-Sternchen haben bei der Datingshow Bachelor in Paradise die große Liebe gesucht– und waren offenbar erfolgreich! Umut ging mit Jana-Maria Herz (30) an seiner Seite aus der Show und Alex mit Yasmin Vogt (24) – doch die Beziehung Letzterer war anscheinend nicht echt. Ex-Bachelor-Girl Franzi Temme (27) entlarvte die beiden, da sie dem Blondschopf wohl nähergekommen war. Promiflash verrät Umut, dass er Alex trotzdem weiterhin unterstützt.

Im Gespräch mit Promiflash spricht der 25-Jährige über seine Meinung gegenüber Alex. "Er hat das alles [...] offen und ehrlich zugegeben. Ich habe ihm auch gesagt, das ist das einzig Wichtige, [...] ehrlich zu den Menschen zu sein." Deshalb verstehe er sich immer noch gut mit dem ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten. "Und das hat er auch gemacht und da bin ich auch stolz auf ihn. [...] Ist eigentlich an sich wirklich ein guter Mensch", fügt Umut hinzu.

Bei dem Ravensburger und seiner Jana-Maria scheint es hingegen mehr als gut zu laufen. Vor einigen Tagen verkündeten die Turteltauben, dass sie schon zusammenziehen. Das Paar habe sich entschieden, sich erst mal in Umuts Heimat niederzulassen. "Seine Familie ist hier, seine Freunde sind hier und es ist einfach leichter", ergänzte die 30-Jährige die Beweggründe.

Bachelor in Paradise, RTL+ Alexander Golz und Yasmin Vogt

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

