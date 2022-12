"Bachelor in Paradise": Erste Wohnung für Umut & Jana-Maria

Jetzt verkündeten die Turteltauben große Neuigkeiten! Jana-Maria Herz (30) und Umut Tekin (25) haben an der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise teilgenommen, sich dort verliebt und sind seitdem ein Paar. Schon in der Sendung haben sie die Familien des jeweils anderen kennengelernt und über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen – vor allem über das Heiraten und die Kinderplanung. Das hat wohl aber noch Zeit. Und dennoch: Jetzt teilten sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung mit ihren Followern.

"Wir werden euch verkünden, dass wir jetzt endlich in unsere erste gemeinsame Wohnung ziehen", teilte Umut die Neuigkeit in einem TikTok-Video mit den Fans. Das Paar habe sich viele verschiedene Wohnungen angeschaut und für die nächsten Monate und Jahre seine Wahlheimat in Ravensburg gefunden. Für die schwäbische Stadt haben sie sich vor allem wegen Umuts Job entschieden. "Seine Familie ist hier, seine Freunde sind hier und es ist einfach leichter", ergänzte Jana-Maria die Beweggründe.

In der vorletzten Folge der Show hatten Umut und Jana-Maria eigentlich beschlossen, nicht vorschnell zusammenziehen zu wollen. Beim großen Wiedersehen hatte der 25-Jährige jedoch schon ausgeplaudert, dass Jana-Maria sich bei ihm eingenistet habe. Nun können die Frischverliebten ihr erstes gemeinsames Zuhause genießen.

Anzeige

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Jana-Maria Herz und Umut Tekin bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise", 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de