Ohne Heulen: Dschungelcamper müssen Fallschirmspringen!

Das Dschungelcamp startet direkt mit einer krassen Härteprüfung! Heute war es endlich so weit: Die Stars haben sich auf den Weg in den Dschungel gemacht. Unter anderem kämpfen Luigi Birofio, Tessa Bergmeier (33), Cecilia Asoro und Djamila Rowe (55) um den diesjährigen Titel des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin. Aber bereits vor dem richtigen Einzug in ihr neues Zuhause müssen sich sechs der Kandidaten einer krassen Challenge stellen...

Djamila, Gigi, Markus Mörl (63), Tessa, Jana Pallaske (43) und Verena Kerth (41) müssen sich der Höhenangst stellen. Die sechs Promis müssen aus einem Flugzeug springen – aus knapp 3300 Meter Höhe! Alle absolvieren die Prüfung mit Bravour. Besonders erstaunlich: Keiner der Stars heult im Voraus herum. "Mir ist nur ein bisschen schlecht, aber war gut! Herzlich willkommen, ich bin da! Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so mache, muss ich sagen. Ich habe nämlich Höhenangst", lautet Djamila Fazit danach. Auch Gigi hat sich das ganze wohl leichter vorgestellt: "Das bleibt unter uns, okay? Ich hab mir in die Hosen geschissen…"

Tessa und Jana waren im Gegensatz begeistert. "Das wird der beste Sprung ever", schwärmt die ehemalige GNTM-Kandidatin. "Ich muss ein bisschen weinen, das war das Schönste, was ich seit langem gemacht habe", freut sich die Schauspielerin.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamperin

Anzeige

RTL Jana Pallaske, Dschungelcamperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de