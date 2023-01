Ihr habt abgestimmt: Das ist euer Dschungelcamp-Favorit!

Dieses Ergebnis ist eindeutig! Heute Abend um 21.30 Uhr geht das Dschungelcamp in die 16. Runde. Diese Staffel bringt so einige Neuerungen mit sich: Vergangenes Jahr fand das Abenteuer in Südafrika statt, jetzt ist wieder der australische Dschungel an der Reihe und dient als Zuhause für die 13 prominenten Bewohner. Promiflash wollte wissen, welchem Camper ihr die Krone am meisten gönnt – und das ist das Resultat!

Die Promiflash-Umfrage mit 3.075 Teilnehmern (Stand 13. Januar, 18.24 Uhr) war äußerst eindeutig: Mit einem großen Vorsprung von 36,5 Prozent (1.122 Stimmen) ist Lucas Cordalis (55) der eindeutige Favorit. Auf Platz zwei mit 22,5 Prozent (691 Votes) befindet sich Realitystar Luigi Birofio. Auf den hinteren Rängen befinden sich DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (41) mit 13,1 Prozent (404 Stimmen), YouTube-Star Jolina Mennen (30) mit 6,6 Prozent (202 Stimmen), Designerin Claudia Effenberg (57) mit 5,6 Prozent (173 Votes) und auf Platz sechs Schauspielerin Jana Pallaske (43) mit 3 Prozent (91 Stimmen).

Für Model Papis Loveday (46) und Realityqueen Djamila Rowe (55) stimmten lediglich 2,9 Prozent (88 Votes), Cecilia Asoro konnte nur 2,5 Prozent (76 Stimmen) von sich überzeugen. Anschließend folgt Schauspieler Martin Semmelrogge (67) mit 1,8 Prozent (54 Stimmen) und Moderatorin Verena Kerth (41) mit 1,5 Prozent (45 Votes). Mit 0,9 Prozent (28 Stimmen) ist Model Tessa Bergmeier (33) die Vorletzte – Markus Mörl (63) bildet das Schlusslicht mit 0,4 Prozent (13 Stimmen).

Hier kommt das gesamte Voting-Ergebnis in der Übersicht:

Platz 1: Lucas Cordalis Votes: 1.122 (36,5%)

Platz 2: Luigi Birofio Votes: 691 Votes (22,5)

Platz 3: Cosimo Citiolo Votes: 404 (13,1%)

Platz 4: Jolina Mennen Votes: 202 Stimmen (6,6 %)

Platz 5: Claudia Effenberg Votes: 173 (5,6%)

Platz 6: Jana Pallaske Votes: 91 (3%)

Platz 7: Papis Loveday und Djamila Rowe Votes: 88 Prozent (2,9%)

Platz 8: Cecilia Asoro Votes: 76 (2,5%)

Platz 9: Martin Semmelrogge Votes: 54 (1,8%)

Platz 10: Verena Kerth Votes: 45 (1,5%)

Platz 11: Tessa Bergmeier Votes: 28 (0,9%)

Platz 12: Markus Mörl Votes: 13 (0,4%)

Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2023

Markus Mörl, Kandidat im Dschungelcamp 2023

