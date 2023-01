Dschungel-Bekenntnis: Familie akzeptiert Papis Loveday nicht

Emotionale Geständnisse im Dschungelcamp! Schon nach wenigen Tagen brechen bei den Kandidaten langsam die Dämme – und sie packen intime Geschichten aus. So sprach YouTuberin Jolina Mennen (30) beispielweise offen über ihre Geschlechtsangleichung. Unter Tränen schwärmte sie davon, wie sehr ihr Mann sie bei dem schwierigen Prozess unterstützt habe. Auch Topmodel Papis Loveday (46) zeigte sich jetzt verletzlich: Seine Familie akzeptiert ihn nicht!

Der Hottie stammt aus Dakar, der Hauptstadt Senegals, wo er neben seinen Eltern noch sechs Geschwister und 19 Halbgeschwister hat. Doch vonseiten seiner Familie und seines Stamms erfährt er nur wenig Akzeptanz für seinen Lebensstil und seine Modelkarriere – beziehungsweise kann er gar nicht mit ihnen darüber sprechen: "Das Modeln habe ich vor meiner Familie geheim gehalten. Meine Familie würde das nicht akzeptieren. Mein Stamm ist wirklich sehr konservativ. Das sind Jäger, die sind sehr männlich." Modeln sei nichts, was die Männer seines Stammes normalerweise tun würden.

Auch mit seiner Homosexualität könnte Papis in seiner Heimat nicht offen umgehen. Der 46-Jährige erzählt weiter, dass er "keine Schande für seine Mutter" sein möchte und dass er es "nicht selbst entschieden habe, schwul geboren" zu werden. Am Ende seines Vieraugen-Gesprächs mit Luigi Birofio zog er ein trauriges Fazit: Er könne "niemals stolz auf sich selbst" sein. "Papis strahlt sehr viel, aber in seinem Körper ist er sehr, sehr traurig. Ihm geht es scheiße, ich weiß das", betonte Gigi hinterher. Seiner Meinung nach sollte jeder jeden lieben dürfen.

