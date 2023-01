Medien berichten: Pietro Lombardi und Lauras Baby ist da!

Ist es etwa schon so weit? Pietro Lombardi (30) und seine Laura Maria Rypa (27) erwarten ein gemeinsames Kind. Die Influencerin gab zuletzt in den sozialen Medien immer wieder Details über ihre Schwangerschaft preis oder teilte süße Babybauchfotos. Seit einigen Tagen ist es allerdings verdächtig still um den Sänger und seine Liebste geworden. Der Grund dafür soll sein: Laura und Pietros Baby ist wohl auf die Welt gekommen!

Wie Bild berichtet, habe der 30-Jährige die freudige Neuigkeit bereits mit einigen Freunden geteilt. Der Sohn sei bereits vergangene Woche auf die Welt gekommen. Das Baby habe sechs Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt – der Kleine sei aber wohlauf und befinde sich derzeit noch im Brutkasten.

Vergangenen Monat hatte die frischgebackene Mama verraten, dass der errechnete Geburtstermin erst Mitte Februar sei. Doch sie hatte auch zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, dass ihr aufgrund einer Gebärmutterhalsverkürzung eine Frühgeburt drohe. Außerdem meinte Laura: "Wir machen daraus auch kein Geheimnis mehr, weil viele eventuell in der gleichen Situation sind und man sich darüber austauschen kann." Ob sie sich also bald auch zur Geburt äußern wird?

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de