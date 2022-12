Jetzt doch: Laura Maria Rypa verrät, wann Baby kommen könnte

Laura Maria Rypa (26) hat sich umentschieden! Die Influencerin erwartet mit Pietro Lombardi (30) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch ihre Schwangerschaft verläuft nicht ganz ohne Komplikationen: Sie verriet, dass ihr aufgrund einer Gebärmutterhalsverkürzung eine Frühgeburt droht. Zudem berichtete die Verlobte des Sängers, dass ihr Geburtstermin im Frühjahr ist. Mit weiteren Details hielt sie sich zurück, zumindest bis jetzt: Laura offenbart, wann ihr Baby kommen soll!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verkündete die Blondine, dass sie sich jetzt in der 30. Schwangerschaftswoche befinde. "Der Kleine sollte laut ET Mitte Februar kommen... deshalb wäre es jetzt noch zu früh", schrieb Laura. Zudem erklärte sie, warum sie sich dazu entschieden habe, die privaten Details mit der Öffentlichkeit zu teilen: "Wir machen daraus auch kein Geheimnis mehr, weil viele eventuell in der gleichen Situation sind und man sich darüber austauschen kann."

Laura betonte, dass sie mit ihrem Liebsten intensiv über dieses Thema gesprochen habe. Sie erhofft sich durch ihre Offenheit, anderen Betroffenen helfen zu können. Zudem würde die Beauty bereits viel Privates mit ihrer Community teilen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa präsentiert ihren Babybauch

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

