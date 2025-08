Fake-Accounts: Laura Maria Rypa startet rechtliche Schritte

Laura Maria Rypa (29) hat genug: Die Influencerin kündigte an, rechtliche Schritte gegen zahlreiche Fake-Accounts einzuleiten, die sie seit über einem Jahr regelmäßig mit negativen Kommentaren und erfundenen Geschichten angreifen. In einer ausführlichen Story auf Instagram machte sie ihrem Unmut Luft und zeigte auf, wie diese Accounts – laut ihrer Vermutung alle von einer einzigen Person gesteuert – systematisch gegen sie hetzen. "Ich hab mittlerweile alles gespeichert: Kommentare, Nachrichten, Profile – und jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich rechtlich dagegen vorgehen werde", erklärte Laura und kündigte den Fake-Profilen den Kampf an.

In ihrer Story führte die Partnerin von Pietro Lombardi (33) weiter aus, wie die Fake-Accounts agieren, um möglichst viele Menschen gegen sie aufzubringen. Einer der Accounts schreibe einen Kommentar, danach folgten weitere Fake-Profile, um den Beitrag zu liken und damit einen falschen Eindruck von breiter Zustimmung zu erwecken. "Es ist ziemlich offensichtlich, dass das alles von einer einzigen Person kommt", meint Laura. Auch Screenshots von verdächtigen Profilen sowie deren Profilbilder blendete sie ein, um ihren Followern die Masche zu verdeutlichen. Kritik sei zwar erlaubt, betonte sie, doch respektlose Hetze überschreite eine Grenze, die sie nicht mehr hinnehmen wolle.

Laura teilt gerne Einblicke in ihren Alltag und muss sich regelmäßig für irgendwelche Dinge rechtfertigen. Zuletzt wurde sie von ihrer Community gefragt, weshalb sie momentan den Alltag alleine bewältige. Grund dafür ist Pietros Promo für seinen neuen Ballermann-Hit. Offen wie immer gab die Influencerin auf Instagram zu: "Ja, klar fehlt er mir hier gerade, wenn ich mit den Kids alleine bin, arbeite und den ganzen Alltag stemme." Dennoch sei ihr bewusst, dass dies zum Beruf des Sängers dazugehöre. "Am Ende ist das sein Job und damit verdient er sein Geld", erklärte Laura ihren Followern.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im April 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025