Sarah Ferguson trauert um ihre "Sissy" Lisa Marie Presley!

Sarah Ferguson (63) ist am Boden zerstört! Vor wenigen Stunden machten traurige Nachrichten die Runde: Lisa Marie Presley (✝54) ist überraschend an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Ihre Mutter Priscilla bestätigte im Netz das Ableben ihrer Tochter. Danach meldeten sich viele Stars wie beispielsweise Tom Hanks (66) zu Wort und bekundeten ihre Trauer. Und auch Sarah ist von Lisas plötzlichem Tod total erschüttert...

Via Instagram teilte Sarah nun ein Foto mit der Tochter von Elvis Presley (✝42) – darauf umarmen sich die beiden innig. "Du warst meine Sissy, eine wunderbare Mutter für Ben, Riley, Harper und Finley und eine wunderbar liebevolle Tochter für Priscilla", erklärte die Ex-Frau von Prinz Andrew (62) in ihrem Posting. Lisa sei viele Jahre lang ihre treue Freundin gewesen. "Ich bin zutiefst betrübt, meine Sissy, du bist in meinem Herzen", schrieb die 63-Jährige weiter.

Lisa Marie ist gestern Abend mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort sollen die Ärzte alles versucht haben, um die Sängerin zu retten. Demnach habe sie auf der Intensivstation einen temporären Herzschrittmacher erhalten, der sie am Leben erhielt.

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley im Oktober 2013

Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson im September 2020

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de