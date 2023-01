So sehr kämpften die Ärzte um Lisa Marie Presleys Leben!

Die Ärzte versuchten bis zum Schluss Lisa Marie Presleys (✝54) zu retten. Der Tod der Musikerin erschütterte gestern Abend die ganze Welt. Mit gerade einmal 54 Jahren erlitt sie einen Herzinfarkt und verstarb in einem Krankenhaus. Binnen kürzester Zeit bekundeten Fans und Hollywoodstars ihre Trauer im Netz. Jetzt wurden auch die näheren Umstände ihres Todes bekannt: Die Ärzte ergriffen jegliche Maßnahmen, um Lisa Maries Leben zu retten.

Wie TMZ erfahren haben will, leiteten die Ärzte in der Klinik sämtliche Schritte ein, um Lisa Marie das Leben zu retten. Demnach habe sie auf der Intensivstation einen temporären Herzschrittmacher erhalten, der sie am Leben erhielt. Gleichzeitig wurde sie in ein künstliches Koma versetzt. Doch bereits bevor sie ins Krankenhaus kam, mussten Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden. Ihr erster Ehemann Danny Keough soll derjenige gewesen sein, der sie fand und eine Herzdruckmassage durchführte. Die Sanitäter sollen dann mit einer Epinephrin-Spritze den Puls wiederhergestellt haben.

Weitere Insider berichteten, dass Lisa Marie sich bereits Donnerstagmorgen nicht besonders gut gefühlt habe. Demnach soll sie über Bauchschmerzen geklagt haben, die im Laufe des Tages stärker geworden sind. Wenige Stunden später habe sie dann den Herzstillstand erlitten.

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

Anzeige

ActionPress Lisa Marie Presley im Mai 2020 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley im September 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de