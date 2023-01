So stolz: Rumer Willis teilt neues Babybauch-Pic mit Fans

Rumer Willis (34) freut sich über ihren wachsenden Babybauch! Vor wenigen Wochen meldete sich die Tochter von Demi Moore (60) und Bruce Willis (67) mit erfreulichen Neuigkeiten im Netz: Sie erwartet ihr erstes Baby! Und das erst kurz nachdem sie die Beziehung zu ihrem Partner Derek Richard Thomas öffentlich gemacht hatte. Die Baby-News verkündete sie mit einem niedlichen Schnappschuss, auf dem ihr Liebster ihr auf den Bauch küsst. Nun gewährt Rumer weitere Einblicke auf ihr Bäuchlein!

Via Instagram wendet sich Rumer kürzlich mit einem Beitrag an ihre Follower, in dem sie über Nahrungsergänzungsmittel spricht, die sie im Zuge ihrer Schwangerschaft zu sich nimmt. Während sie erklärt, dass sie seither auch sehr auf die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, Getränken und Hygieneprodukten achte, fällt den Fans vor allem ihr Babybauch ins Auge. Auf einem neuen Bild hält die 34-Jährige ihren Schwangerschaftsbauch nämlich direkt in die Kamera – und gewährt einen Blick darauf, wie groß ihre Babykugel inzwischen schon geworden ist.

Auch Rumer selbst kann noch gar nicht richtig fassen, dass sie schon bald Mama sein wird. "Ich kann es noch immer nicht glauben, dass derzeit ein kleiner Mensch in meinem Bauch heranwächst", schwärmte die Schauspielerin vor wenigen Tagen in einem Instagram-Beitrag und fügte hinzu, dass sie es kaum erwarten könne, ihren Nachwuchs kennenzulernen.

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im Januar 2023

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de