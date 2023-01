Nach Schwanger-News: Rumer Willis schwärmt von ihrem Glück

Rumer Willis (34) kann ihr Glück kaum glauben. Erst im November macht die Tochter von Bruce Willis (67) und Demi Moore (60) ihre Beziehung mit Derek Richard Thomas öffentlich. Nur wenige Wochen später folgte bereits die nächste Überraschung: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das hatte die Schauspielerin mit ein paar süßen Schnappschüssen von ihrer Babykugel verkündet. Nun äußerte sich Rumer erstmals zu ihrer Schwangerschaft und kam ins Schwärmen.

"Ich kann es noch immer nicht glauben, dass derzeit ein kleiner Mensch in meinem Bauch heranwächst", teilte die 34-Jährige auf Instagram mit. Zudem betonte die werdende Mama, wie glücklich sie über ihre Schwangerschaft sei. " Ich bin so dankbar, dass diese kleine Seele mich ausgesucht hat und mir das Privileg gibt, seine Mama zu sein", freute sich Rumer. Die "The House Bunny"-Darstellerin könne es kaum erwarten, ihr Baby kennenzulernen.

Doch nicht nur Rumer freut sich über ihren bevorstehenden Familienzuwachs. Auch ihre Schwestern Scout (31) und Tallulah (28) sowie ihre Mama sind begeistert. "Meine heiße, verrückte, schräge Oma-Ära bricht an", hatte Demi nach der Verkündung der Schwangerschaft überglücklich auf Instagram gepostet.

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

Anzeige

Getty Images Rumer Willis und Derek Richard Thomas im November 2022

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis, Scout Willis, Demi Moore und Rumer Willis

Anzeige

Denkt ihr, Rumer wird bald noch mehr Details über ihre Schwangerschaft verraten? Ja, das hoffe ich. Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de