Cosimo packt im Dschungel aus: Er war jahrelang spielsüchtig

Cosimo Citiolo (41) macht ein ehrliches Geständnis. Am vergangenen Freitag fiel der Startschuss für die diesjährige Dschungelcamp-Staffel. In den ersten Tagen sprachen die Camper auch schon über viele emotionale Themen. So blickte die Influencerin Jolina Mennen (30) beispielsweise auf ihre Transition zurück. Unter Tränen berichtete sie, wie dankbar sie für die Unterstützung ihres Mannes Florian während dieser Zeit gewesen sei. Nun packte auch der Ex-DSDS-Kandidat aus: Cosimo verriet, dass er viele Jahre lang spielsüchtig war.

Während eines Gesprächs mit seinen Co-Stars offenbarte der Reality-TV-Star nun, dass die vergangenen Jahre alles andere als einfach für ihn gewesen seien – denn Cosimo litt unter Geldproblemen, weil er vieles verzockt habe. "Am Anfang war noch alles in Ordnung. [...] Die [Spielautomaten] wurden immer gefährlicher", schilderte er. So habe ihm sein Vater beispielsweise Geld für den Führerschein gegeben, doch der 41-Jährige habe die Scheine lieber fürs Spielen verwendet.

Erst durch seine Freundin Nathalie habe er den Absprung aus der Spiel-Sucht geschafft. "Und dann bin ich rausgekommen – auch dank meiner Freundin. [...] Dieses Glücksgefühl habe ich erst durch die Liebe zu Nathalie", gestand er. Mittlerweile habe er zwar nicht unbedingt mehr Geld auf dem Konto, aber verwende es besser. "Lieber das Geld gegessen zu haben, als es verzockt zu haben", scherzte der ehemalige Sommerhaus-Teilnehmer.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Djamila Rowe und Cosimo Citiolo

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Sommerhaus-Bewohner 2022

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de