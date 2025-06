Wandel: Jimi Blue Ochsenknecht verbrennt seine Vergangenheit

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat mit einem Instagram-Post für Aufsehen gesorgt: In einem kurzen Clip zeigt sich der Schauspieler in einem Badezimmer, wo er mit einer Haarspraydose und einem Feuerzeug eine gewaltige Stichflamme erzeugt. In der Caption schreibt Jimi kryptisch: "Manchmal muss man seine Vergangenheit verbrennen, um seine Zukunft zu erwärmen." Die Aussage lässt viel Raum für Interpretationen, doch sie scheint einen Bezug zu den schwierigen Monaten zu haben, die hinter ihm liegen. Interessant: Seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (31), mit der er eine Tochter hat, hat den Beitrag ebenfalls geliked.

Die vergangenen Monate waren für den 33-Jährigen eine turbulente Achterbahnfahrt. Nach seiner Trennung von der Mutter seines Kindes und schweren Konflikten mit seiner Familie zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Mittlerweile geht es für Jimi jedoch wieder bergauf: Er sprach öffentlich über seine therapeutische Behandlung und konnte die Beziehung zu seiner Tochter und Yeliz verbessern. Ebenso hat er Frieden mit seiner Familie geschlossen. Mit neuer Energie kehrt Jimi nun langsam zu einem aktiveren Leben zurück. Unter anderem ist er in verschiedenen Reality-TV-Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen.

Schon vor einiger Zeit hatte sich Jimi mit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (24) versöhnt. Unterstützung bekam er dabei von Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35), der einige Zeit zwischen den beiden vermittelt hatte. "Ihr guckt euch jetzt in die Augen und sagt auf Drei, dass es euch leidtut, und dann umarmt ihr euch", erklärte Wilson in einer Folge von Diese Ochsenknechts und fügte hinzu: "Ich habe runtergezählt, dann haben sie sich entschuldigt, umarmt und Jimi hat auf jeden Fall Tränen in den Augen gehabt."

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2025

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

Wilson, Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht, 2019 in Berlin