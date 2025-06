Lana Del Reys Tour-Auftakt lässt Fans enttäuscht zurück

Lana Del Rey (40) hat beim Auftakt ihrer lang ersehnten UK- und Irland-Tour in Cardiff für gemischte Reaktionen gesorgt. Die "Video Games"-Interpretin ließ ihre Fans am Montagabend im Principality Stadium warten und betrat die Bühne mit über 20 Minuten Verspätung, wie The Standard berichtet. Wegen einer strikten Sperrstunde um 22:30 Uhr hatte Lana nur rund 90 Minuten Zeit für ihre Show und präsentierte dabei offenbar nur 15 Songs, darunter auch zwei Coverversionen. Die verkürzte Setlist und das Umgehen einiger Live-Performances zugunsten von Projektionen sorgten für Enttäuschung beim Publikum.

Einige Konzertbesucher äußerten daraufhin ihre Unzufriedenheit offen auf X, ehemals Twitter: "Lana Del Rey spielte nur etwas mehr als eine Stunde, versteckte sich 20 Minuten hinter einer Wand und sang die gleiche Setlist wie die letzten drei Jahre." Ein anderer Besucher zeigte sich enttäuscht über das Preis-Leistungs-Verhältnis und beklagte: "Ich habe 300 Pfund für eine 90-minütige Show gezahlt, während ich für Beyoncé (43) weniger bezahlt habe und sie fast drei Stunden auf der Bühne stand." Besonders kritisiert wurde auch, dass Lana während ihres Auftritts offenbar bei einigen Songs die Texte von ihrem Handy ablesen musste.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Lanas Live-Auftritte wegen des Timings für Schlagzeilen sorgen. Bereits bei ihrem Auftritt auf dem Glastonbury Festival im Jahr 2023 sorgte eine Verspätung dafür, dass die Veranstalter ihr Mikrofon abschalteten. Die Sängerin, die für ihre außergewöhnlichen und oft experimentellen Performances bekannt ist, polarisiert mit ihrer Arbeit immer wieder. Dennoch bleibt die Leidenschaft ihrer Fans ungebrochen, auch wenn der Tour-Auftakt offenbar für manche Besucher ein enttäuschendes Erlebnis war.

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lana Del Rey, 2024 Met Gala, Metropolitan Museum of Art am 6. Mai, 2024, in New York