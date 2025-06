Anna und Robert Lewandowski begeistern mit sportlichen Fotos

Gemeinsam stark präsentieren sich Robert Lewandowski (36) und Anna Lewandowska (36) aus ihrem Urlaub und zeigen sich in absoluter Bestform. Auf Instagram postete Anna ein beeindruckendes Spiegel-Selfie aus dem Fitnessstudio, auf dem die beiden ihre durchtrainierten Körper in Szene setzen. "Das ist schon unsere kleine Tradition", schrieb die Polin dazu und erklärte, dass sie auch im Urlaub Zeit für Sport finden, um sich etwas Gutes zu tun. Roberts Waschbrettbauch und Annas Bizeps fanden großen Anklang bei den Fans, die das Bild tausendfach likten und mit Kommentaren wie "Wunderschön! Was für eine Form" bedachten.

Die Leidenschaft für Fitness scheint das Ehepaar Lewandowski stark zu verbinden. Während der Barcelona-Star in der vergangenen Saison auf dem Spielfeld durch körperliche Fitness überzeugte und Barça zu Meisterschaft, Supercup und Pokal führte, begeistert auch Anna regelmäßig mit Fitness-Fotos und Trainingsinhalten auf ihrem Instagram-Profil. Sie beide leben augenscheinlich einen aktiven und gesunden Lebensstil, der sich in ihren beeindruckenden Körpern widerspiegelt. Sport ist für sie nicht nur Beruf, sondern auch gelebte Lebensphilosophie.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2013 gehen Anna und Robert als Traumpaar gemeinsam durchs Leben und scheinen eine wahre Liebe zum Sport miteinander zu teilen. Zusammen mit ihren Töchtern Klara und Laura bilden sie eine gut gelaunte, sportliche Einheit. Dass beide so gerne Zeit miteinander verbringen, sei es bei romantischen Momenten oder sportlichen Aktivitäten, begeistert ihre Fans immer wieder. Die beiden haben längst bewiesen, dass sie nicht nur privat, sondern auch im Fitnessstudio ein echtes Dreamteam sind.

Instagram / annalewandowska Anna und Robert Lewandowski, Juni 2025

Getty Images Robert Lewandowski und Anna Lewandowska im Mai 2022

Getty Images Robert Lewandowski und Frau Anna im November 2021