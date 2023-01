Pietro Lombardi boykottierte die DSDS-Staffel ohne Bohlen!

Pietro Lombardi (30) ist standhaft geblieben! Nachdem er 2021 gegen Ende der Staffel von RTL rausgeschmissen wurde, war der einstige Jury-Chef Dieter Bohlen (68) 2022 gar nicht in der Castingshow zu sehen. Inzwischen konnten sich die beiden Parteien einigen und der Poptitan ist für die finale Ausgabe zurückgekehrt – mit seinem einstigen Schützling Pietro an der Seite. Dass die beiden heute dicke Kumpels sind, ist kein Geheimnis. Ihre Freundschaft ist sogar so tief, dass Pie die Staffel ohne Dieter boykottiert hat!

"Nein, ich habe aus Solidarität verweigert", betonte der frisch gebackene Zweifachpapa jetzt im RTL-Interview. "DSDS ohne Dieter funktioniert nicht." Dementsprechend hätte Pietro ohne Bohlen wohl auch nicht sein Comeback als Juror gefeiert, oder? "Nein, ohne Dieter wäre ich nicht zurückgekommen. Und er mit Sicherheit auch ohne mich nicht, wir sind ein echtes Dreamteam", stellte der "Cinderella"-Interpret klar.

Apropos Dreamteam: Die Jury scheint sich in eine Männer- und eine Frauenriege zu unterteilen. Wie gehen alle damit um? "Dass Dieter und ich ein Team sind und immer zusammenhalten, ist natürlich klar. Trotzdem darf jeder seine eigene Meinung haben und das ist auch gut so", erklärte Pietro. "Ich würde nicht sagen, dass sich zwei Gruppen gebildet haben, aber Dieter und ich sind eben unzertrennlich."

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi, April 2019

Thomas Burg / ActionPress Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS 2019

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

