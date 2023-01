Betrogen: Anna Kendrick entlarvte Ex mit Chat-Nachrichten

Anna Kendrick (37) wurde von ihrem Ex-Freund jahrelang belogen. Sechs Jahre lang war sie in einer Beziehung – doch ihr ehemaliger Partner, mit dem die Schauspielerin sogar Kinder plante, behandelte sie schlecht. Auch eine Therapie konnte die Beziehung nicht mehr retten – weil die Pitch Perfect-Darstellerin schon die ganze Zeit geahnt hatte, dass sie betrogen wird. Dann fand Anna Chat-Nachrichten ihres Freundes mit einer anderen Frau...

Im "Armchair Expert"-Podcast berichtete sie, dass ihr Ex immer geleugnet hatte, untreu zu sein. Doch die Textnachrichten vom jahrelangen Austausch mit seiner Affäre lieferten schließlich den Beweis: "Ich hatte mit allem recht und es war viel schlimmer, als ich dachte." Doch auch bei der Konfrontation mit den Liebesschwüren bestritt Annas Partner den Betrug noch. "Ich hatte alles schwarz auf weiß, und ein Teil von mir wollte immer noch nicht glauben, dass ich den Beweis gesehen hatte, als er sagte: 'Ich weiß nicht, wovon du redest'", erzählte sie.

Anna habe der Affäre ihres Freundes dann eine E-Mail geschickt: "Ich denke, es ist nur fair, dass sie weiß, dass ich es weiß, und ich lege ihr das nicht zur Last", schrieb die 37-Jährige ihr. Und diese habe den Betrug auch sofort zugegeben und sich am Telefon ernsthaft entschuldigt! "Es war sie, die es sagte und Mitgefühl hatte, das war wie 'Oh, das war echt'", erzählte Anna von dem Moment, als sie den Betrug endlich richtig realisiert hatte.

Instagram / annakendrick47 Anna Kendrick im Dezember 2022

Instagram / annakendrick47 Anna Kendrick, Schauspielerin

Getty Images Anna Kendrick beim Toronto Film Festival 2022

