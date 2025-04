Blake Lively und Anna Kendrick trotzen Fehden-Gerüchten

Blake Lively (37) und Anna Kendrick (39) sorgten am Wochenende für Aufmerksamkeit, als sie gemeinsam über den roten Teppich der Premiere von "Another Simple Favor" in New York schritten. Die Schauspielerinnen präsentierten sich Seite an Seite, lächelten in die Kameras und hielten für einen Moment sogar Händchen. Damit wollten sie offenbar Gerüchten entgegenwirken, wonach zwischen ihnen Missstimmungen herrschen sollen. Der Film läuft ab dem 1. Mai auf Prime Video und wurde von den Hauptdarstellerinnen zusammen mit Regisseur Paul Feig (62) promotet.

Im vergangenen Jahr wurden Gerüchte laut, dass zwischen Blake und Anna dicke Luft herrsche – angeblich wegen Streitigkeiten um die Platzierung ihrer Namen auf den Filmplakaten und wegen Unmuts darüber, dass Blakes laufende gerichtliche Auseinandersetzung mit ihrem "It Ends With Us"-Kollegen Justin Baldoni (41) die Aufmerksamkeit vom neuen gemeinsamen Projekt ablenken könnte. Vor allem während Annas Auftritt beim South by Southwest Festival im März waren Medien wachsam, nachdem die Schauspielerin in einem von Entertainment Tonight verbreiteten Video auf die Frage nach der erneuten Zusammenarbeit nur ausweichend reagiert hatte: "Ach, Sie wissen ja...". Dem hielt jedoch ein Insider bei E! News entgegen: "Es gibt kein Drama. Sie sind Kollegen und Freunde."

"Another Simple Favor" ist das Sequel zum 2018er-Erfolg "A Simple Favor", bei dem Blake und Anna bereits gemeinsam vor der Kamera standen. Während Anna trotz aller Gerüchte öffentlich an ihrer Professionalität festhält und sich bedeckt hält, ist Blake inzwischen nur noch selten auf roten Teppichen zu sehen. Der andauernde Rechtsstreit beeinflusse nach ihren Angaben ihre Karriere, da sie Jobs wie die Moderation der Eröffnung von "Saturday Night Live" habe absagen müssen.

Getty Images Blake Lively, Paul Feig und Anna Kendrick bei der UK-Premiere von "A Simple Favor", 2018

Getty Images Anna Kendrick und Blake Lively, Schauspielerinnen

