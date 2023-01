Anna Kendrick wollte Kinder mit ihrem toxischen Ex-Freund!

Es sind ganz private Einblicke in ihr Liebesleben! Anna Kendrick (37) wurde vor allem durch ihre Rolle in der Komödie Pitch Perfect zum Star. Daraufhin feierte sie weitere große Erfolge – unter anderem mit dem Film "Nur ein kleiner Gefallen". Obwohl sie seit Jahren in der Öffentlichkeit steht, schafft es die US-Amerikanerin, ihr Liebesleben weitestgehend privat zu halten. Doch jetzt spricht sie selbst offen über eine vergangene Beziehung: Anna wollte Kinder mit ihrem toxischen Ex!

Im Podcast "Armchair Expert" erzählt sie sogar, dass sie eine Familie mit ihrem Verflossenen geplant habe. "Er war meine zweite Hälfte. [...] Und dann, nach ungefähr sechs gemeinsamen Jahren, habe ich gemerkt, wie es bergab ging. Ich hatte das Gefühl, ich würde mit einem Fremden zusammenleben", schildert Anna die damalige Situation. Ihr Ex habe ihr dann stets das Gefühl gegeben, etwas falsch zu machen und sie wohl angeschrien, bis sie weinte.

Nachdem sie ihn angesprochen habe, was genau los sei, offenbarte er ihr, Gefühle für eine andere Frau zu haben. Tatsächlich versuchten Anna und ihr damaliger Partner die Beziehung mit einer Therapie zu retten – vergebens. Aber für ihre persönliche Entwicklung sei es sehr gut gewesen, führt sie aus.

Anna Kendrick bei den HISTORYTalks 2022

Anna Kendrick in Toronto, 2022

Anna Kendrick bei der "Noelle"-Premiere in NYC im November 2019

