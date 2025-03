Schlechte Kritik: Blake Lively erleidet nächsten Rückschlag

Blake Lively (37) steht erneut im Mittelpunkt negativer Schlagzeilen. Ihr neuer Film "Another Simple Favor", eine Fortsetzung des erfolgreichen Thrillers "A Simple Favor" von 2018, sorgte nach seiner Premiere beim South by Southwest Film Festival für enttäuschte Kritiken. Während The Hollywood Reporter den Film als "lächerlich und manchmal anstrengend" beschreibt, spricht Variety von "einer Mischung aus Wiederholung und Übertreibung", die den Nachfolger nicht annähernd an das Original heranreiche. Zur Premiere in Austin erschienen Blake und ihre Kollegin Anna Kendrick (39) getrennt auf dem roten Teppich, was Spekulationen über Spannungen zwischen den beiden weiter befeuerte.

Die Gerüchte um Unstimmigkeiten zwischen Blake und Anna wurden durch öffentliche Kommentare und Social-Media-Posts noch verstärkt. Während Blake auf Instagram schwärmerisch über die Zusammenarbeit mit dem Team sprach, erschien Anna in ihren geposteten Bildern nur am Rande, was Fans und Medien zu allerlei Vermutungen anregte. Annas kryptische Antworten auf Fragen zu Blake, darunter ein ironisches "Was? Was ist passiert?", trugen ebenfalls zur Dynamik bei. Gleichzeitig sorgt ein andauernder Rechtsstreit zwischen Blake und ihrem früheren Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (41) für zusätzliche Turbulenzen, der die Filmpromotion überschattet.

Abseits der Leinwand wird Blake Lively dennoch von einer engagierten Anhängerschaft geschätzt, die ihre Leistungen und ihren Stil feiert. Die Schauspielerin ist für ihre starke Präsenz innerhalb ihrer Familie bekannt, zu der Ehemann Ryan Reynolds (48) und ihre vier Kinder zählen. Trotz wiederkehrender beruflicher Herausforderungen zeigt sich Blake oftmals unbeeindruckt von Kritik. Sie und Anna hatten in der Vergangenheit mit "A Simple Favor" einen unerwarteten Hit, doch es bleibt abzuwarten, ob die Fortsetzung und die öffentliche Resonanz langfristig das Verhältnis der beiden Kolleginnen beeinflussen werden.

Getty Images Anna Kendrick und Blake Lively, Schauspielerinnen

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds beim "Saturday Night Live"-Jubiläum 2025

