Blake Lively und Anna Kendrick strahlen bei Filmpremiere

Blake Lively (37) und Anna Kendrick (39) strahlten diese Woche bei der Premiere ihres neuen Films "Another Simple Favor" in London. Die Schauspielerinnen präsentierten sich in perfekt aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits: Blake trug ein langes Lederkleid mit Fransen, während Anna in einem eleganten Mesh-Kleid erschien. Zusammen mit Regisseur Paul Feig (62) und weiteren Cast-Mitgliedern, darunter Henry Golding und Laura Fischer, posierten sie außerdem stolz vor dem London Eye. Hierfür wählte Blake ein schwarzes Chanel-Outfit mit Goldakzenten und kniehohen Stiefeln, während Anna ein auffälliges, rotes Ensemble von Rixo London trug, das sie mit goldenen Accessoires kombinierte. "Another Simple Favor", die Fortsetzung des Thrillers von 2018, feiert am 1. Mai seine Premiere auf Prime Video.

Während die Premiere vom Publikum gefeiert wurde, gab es hinter den Kulissen Spannungen, die nicht spurlos an den Hauptdarstellerinnen vorbeigegangen sind. Zahlreiche Beobachter merkten an, dass gemeinsame Momente maßgeblich durch Paul vermittelt wurden und die beiden Frauen es vermieden, ohne den Regisseur Seite an Seite zu posieren. Anna hielt sich in Interviews kryptisch, als sie gefragt wurde, wie es sei, erneut mit Blake zusammenzuarbeiten. Ihre trockene Antwort lautete lediglich: "Oh, du weißt schon." Das berichtete unter anderem Daily Mail. Blake hingegen versuchte augenscheinlich, die Wogen zu glätten, und schwärmte öffentlich davon, wie glücklich sie sei, wieder mit Anna drehen zu können.

Die Gerüchte um Spannungen zwischen den beiden Schauspielerinnen sind nicht neu. Bereits während der Dreharbeiten zum ersten Teil von "A Simple Favor" aus dem Jahr 2018 sollen die beiden keine enge Bindung entwickelt haben. Zudem dürfte Blakes aktueller Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Co-Star Justin Baldoni (41) die Situation nicht einfacher machen. Annas nüchterne Haltung könnte dabei mit der medialen Aufmerksamkeit zusammenhängen, die durch Blakes privaten wie beruflichen Konflikt ausgelöst wurde. Trotzdem lassen sich beide ihre Professionalität auf dem roten Teppich nicht nehmen und setzen für die Fans alles daran, den Film ins rechte Licht zu rücken.

Getty Images Paul Feig, Laura Fischer, Blake Lively, Anna Kendrick und Henry Golding, April 2025

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon Blake Lively und Anna Kendrick, Schauspielerinnen

