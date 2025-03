Blake Lively hat wohl auch mit Co-Star Anna Kendrick Zoff

Bei der gestrigen Premiere ihres neuen Films "Another Simple Favor" sorgten Blake Lively (37) und Anna Kendrick (39) für Schlagzeilen. Die Schauspielkolleginnen erschienen zwar gemeinsam mit dem Regisseur Paul Feig (62) und weiteren Cast-Mitgliedern auf dem roten Teppich. Doch gleich mehrere Details lassen vermuten, dass zwischen den beiden dicke Luft herrscht. So posierten Blake und Anna nie nur zu zweit für die Paparazzi und ihre Interaktionen wirkten eher distanziert, wie Fotos zeigen und Daily Mail berichtet.

Zudem fielen auch ihre Aussagen über ihre Zusammenarbeit sehr unterschiedlich aus. So lobte Blake ihre Kollegin Anna in höchsten Tönen. Über die Arbeit mit ihr erklärte die Frau von Ryan Reynolds (48): "Das Beste! Ich bin so glücklich." Annas Antwort hingegen fiel ziemlich zurückhaltend aus – zudem wirkte es so, als wolle sie nicht über dieses Thema sprechen. Wie ein Video auf X zeigt, antwortete der Pitch Perfect-Star lediglich: "Oh, du weißt schon..." Kurz darauf wandte sie sich lieber den Fans zu. Laut Quellen wolle Anna nie wieder mit Blake zusammenarbeiten. "Hinter den Kulissen sind alle sehr verärgert darüber, wie sich alles zuletzt entwickelt hat. Anna will keinen weiteren Film mit Blake machen", heißt es.

Die Gerüchte um eine mögliche Fehde zwischen Blake und Anna kursieren bereits seit Jahren. Laut einem Insider soll Letztere angeblich wenig begeistert darüber sein, dass Blake derzeit wegen eines Rechtsstreits mit ihrem It Ends with Us-Co-Star Justin Baldoni (41) im Fokus der Medien steht. Die Gossip Girl-Bekanntheit hatte ihn im vergangenen Dezember verklagt – unter anderem, weil er am Filmset ein feindseliges Umfeld geschaffen und sie zudem belästigt habe. Seither liefern sich beide eine öffentliche Schlammschlacht. Aufgrund des Dramas soll Anna sich von Blake distanziert haben. Doch auch die Reihenfolge der Namensnennung im Vorspann von "Another Simple Favor" soll für Unstimmigkeiten zwischen den Schauspielerinnen gesorgt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Anzeige Anzeige