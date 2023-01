"Ikone": David Foster gedenkt Kollegin Lisa Marie Presley

Vor wenigen Tagen starb Lisa Marie Presley (✝54) überraschend an einem Herzinfarkt. In ihrem Leben hatte es die einzige Tochter der Musiklegende Elvis Presley (✝42) nicht immer leicht gehabt. Mit neun Jahren verlor sie ihren Vater. Danach baute sich die Sängerin eine eigene Karriere in der Musikbranche auf. Der Produzent und Songwriter David Foster (73) erinnerte sich nun daran, wie es war, mit Lisa Marie zusammenzuarbeiten.

"Es war eine ganz schöne Last, Elvis' Tochter zu sein, doch sie ist meiner Meinung nach ziemlich gut damit umgegangen", äußerte sich der 73-Jährige gegenüber People. Er erinnerte sich zudem an den Tag, an dem sie gemeinsam mit dem King of Rock 'n' Roll im Studio "Don't Cry Daddy" aufgenommen haben. "Es war sehr tiefgreifend, als sie mit ihrem Vater im Duett gesungen hat", sagte David. Er schwärmte zudem davon, wie fleißig und mitreißend sie gewesen sei. "Sie war auf ihre eigene Weise eine Ikone", fügte der Komponist hinzu.

Lisa Marie soll in Graceland im US-Bundesstaat Tennessee neben ihrem Vater Elvis und ihrem 2020 verstorbenen Sohn Benjamin Keough beigesetzt werden. Radar Online zufolge habe sie laut Insidern den Wunsch geäußert, im Meditationsgarten im Haus ihres Vaters in Memphis beerdigt zu werden.

Getty Images David Foster in der Kennedy Center Hall of States in Washington, 2019

Sipa Press Priscilla, Lisa Marie und Elvis Presley in den 70ern

Getty Images Lisa Marie Presley, 2015

