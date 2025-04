Elvis Presley hinterließ ein überraschend kleines Vermögen

Elvis Presley (✝42), der "King of Rock 'n' Roll", feierte zu Lebzeiten immense musikalische Erfolge, doch sein Reichtum fiel überraschend bescheiden aus: Als er 1977 im Alter von 42 Jahren starb, wurde sein Vermögen auf lediglich 4,4 Millionen Euro geschätzt, was heute etwa 17,5 Millionen entspricht. Gleichzeitig ist das Vermächtnis des Sängers, insbesondere seine ikonische Residenz Graceland in Memphis, bis heute eine wahre Goldgrube für seine Nachkommen: Das Anwesen, das laut Hello! durch den Verkauf von Eintrittskarten und Fanartikeln jährlich rund neun Millionen Euro einbringt, gilt heute als echter Touristenmagnet und wird auf einen Wert von über 440 Millionen Euro geschätzt.

Graceland, das Elvis 1957 zum Schnäppchenpreis von knapp 90.000 Euro erwarb, wurde fünf Jahre nach seinem Tod für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht – ein entscheidender Schritt, der maßgeblich von seiner Ex-Frau Priscilla Presley (79) initiiert wurde. Die Erlöse aus den Ticketverkäufen und Merchandise-Artikeln sollen die Presley-Familie mehrfach vor finanziellen Engpässen bewahrt haben. Nach dem überraschenden Tod von Tochter Lisa Marie Presley (✝54) im Jahr 2023 wurde Enkelin Riley Keough (35) zur Alleinerbin des Anwesens bestimmt. Priscilla, die lange Zeit eine zentrale Rolle im Management des Nachlasses innehatte, soll mittlerweile ein eigenes Vermögen von rund 44 Millionen Euro verwalten.

Elvis, der Anfang des Jahres 90 Jahre alt geworden wäre, übt auch Jahrzehnte nach seinem Tod eine ungebrochene Faszination auf Millionen von Musikfans aus. Mit seinem einzigartigen Stil, der eine Mischung aus Rock, Blues und Gospel war, und seinen exzentrischen Bühnenauftritten eroberte er die Welt im Sturm. Unvergessliche Hits wie "Suspicious Minds" und "Jailhouse Rock" machten Elvis zu einer unsterblichen Ikone der Popkultur. Abseits des Rampenlichts war sein Leben jedoch von zahlreichen persönlichen und gesundheitlichen Herausforderungen geprägt. Besonders die Scheidung von Priscilla im Jahr 1973 und seine späteren gesundheitlichen Probleme sorgten für viel mediale Aufmerksamkeit und prägten die letzten Jahre seines Lebens.

Getty Images Priscilla Presley und Elvis Presley im Jahr 1967

Getty Images Priscilla Presley und Riley Keough während der "Elvis"-Premiere

