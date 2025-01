Lisa Marie Presleys Todestag: Priscilla teilt rührende Worte

Gestern vor zwei Jahren verstarb die Tochter von Musiklegende Elvis (✝42) und Priscilla Presley (79) – zu dem Todestag von Lisa Marie Presley (✝54) richtet ihre Mutter einige Worte an sie. "Ich vermisse dich mehr, als Worte sagen können. Ich wünschte, ich könnte dich halten, mit dir reden, dein Lächeln noch einmal sehen", teilte Priscilla offen auf ihrem Instagram-Account. Zu den rührenden Worten postete sie ein Foto ihrer Tochter, auf dem diese nachdenklich in die Kamera schaut.

In ihrem Text spricht die Unternehmerin noch weitere Wünsche an ihre verstorbene Tochter aus. "Ich wünschte, du könntest sehen, wie sehr du immer noch geliebt wirst, wie sehr du von uns allen, die dich in unseren Herzen tragen, vermisst wirst", betont die 79-Jährige. Die Kommentarfunktion unter dem Post hat die Autorin deaktiviert – von einer großen Anteilnahme der Fans ist aufgrund von früheren Reaktionen dennoch auszugehen.

Bereits im vergangenen Jahr gedachten Lisa Maries Mutter und ihre Tochter Riley Keough (35) der Verstorbenen. Unter Rileys Beitrag konnten die Fans kommentieren und bekundeten ihr Beileid. "Wir denken heute an dich und deine Familie, Riley. Wir lieben dich", schrieb ein Nutzer. Die einzige Presley-Nachfahrin verstarb mit nur 54 Jahren an einem Dünndarmverschluss – als Tochter des King of Rock 'n' Roll verbrachte sie bis zu ihrem Tod ein brisantes Leben. Unter anderem war sie sogar mit Michael Jackson (✝50) und Nicolas Cage (61) verheiratet.

Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley im Juni 2006

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Jackson im September 1994