Lisas Memoiren: Riley Keough wollte dieses Detail streichen

Riley Keough (35) hat kürzlich enthüllt, dass sie beinahe eine persönliche Geschichte über ihren verstorbenen Bruder Benjamin Keough (✝27) aus den Memoiren ihrer Mutter Lisa Marie Presley (✝54) gestrichen hätte. In einem Interview mit Jenna Bush Hager in dem Podcast "Open Book With Jenna" berichtete die Schauspielerin von ihren Überlegungen. "Der tote Körper meines Bruders war etwas, von dem ich dachte, ich sollte es vielleicht herausnehmen", erklärte Riley. Doch letztendlich entschied sie sich dagegen, weil ihre Mutter in ihren Aufzeichnungen deutlich gemacht hatte, dass es ihr egal war, dass die Leute davon erfahren würden.

Gemeinsam mit Lisa Marie arbeitete Riley an den Memoiren "From Here to the Great Unknown", die posthum im Oktober 2024 veröffentlicht wurden. Lisa Marie Presley, die im Januar 2023 im Alter von 54 Jahren an einem Herzinfarkt verstarb, schrieb darin offen über den tragischen Verlust ihres Sohnes Benjamin, der sich 2020 im Alter von 27 Jahren das Leben nahm. In einem Kapitel beschreibt sie, wie sie seinen Körper für zwei Monate in ihrem Haus behielt. "Ich denke, es würde jeden anderen zu Tode erschrecken, seinen Sohn so lange bei sich zu haben – mich jedoch nicht", notierte Lisa Marie damals. Riley entschied sich, diesen intimen Einblick beizubehalten, da sie spürte, dass ihre Mutter wollte, dass die Wahrheit ans Licht kommt.

Riley betonte, dass es ihr wichtig war, das Buch so authentisch wie möglich zu gestalten. "Ich wollte meine Mutter beschützen", sagte sie und fügte hinzu, dass sie ihre Mutter ehren wollte, indem sie ihre Geschichte unverfälscht erzählte. Die Memoiren unterscheiden die Stimmen von Lisa Marie und Riley durch verschiedene Schriftarten, sodass die Leser erkennen können, wer gerade spricht. Benjamin war der einzige Sohn von Lisa Marie und Enkel von Elvis Presley (✝42). Sein Tod hinterließ eine tiefe Lücke in der Familie. Riley, die ältere Schwester von Benjamin, hat seitdem offen über den Verlust und dessen Auswirkungen auf ihr Leben gesprochen. Ihr Ziel ist es nun, die Erinnerungen an ihre Mutter und ihren Bruder lebendig zu halten und deren Geschichten mit der Welt zu teilen.

MEGA Lisa Marie Presley und ihr Sohn Benjamin Keough, Musiker

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

