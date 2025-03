Priscilla Presley wird Zugang zu Elvis' altem Haus verwehrt

Priscilla Presley (79) besucht derzeit Deutschland, doch ihre Reise in die Vergangenheit endet mit einer Enttäuschung. Die Ex-Frau von Elvis Presley (✝42) wollte das einstige Zuhause des King of Rock'n'Roll in Bad Nauheim besuchen – jenes Haus, in dem sie ihn 1959 zum ersten Mal traf und sich in ihn verliebte. Doch ihr Wunsch bleibt unerfüllt: Die aktuelle Besitzerin des Hauses ließ Priscilla nicht hinein. "Ich erklärte ihr, was für wunderbare Erinnerungen ich an das Haus habe", erzählt sie Bild. Dennoch blieb die Tür für sie verschlossen.

Bereits zum zweiten Mal versuchte Priscilla, das Haus zu betreten: Schon 2016 verabredete sie sich mit der 91-jährigen Besitzerin des Hauses. Doch Priscilla ließ die alte Dame stundenlang warten und kam dann doch nicht. Nun hat die Hausbesitzerin kein Interesse mehr an einem Besuch: "Die Vergangenheit ist für mich abgeschlossen." In der Vergangenheit habe sie mehrfach negative Erfahrungen gemacht und wünsche sich nun Ruhe in ihrem Eigenheim. "Ich hatte schon Fans in meinem Garten, sogar in meinem Wohnzimmer. Früher wurde mir oft die Hausnummer gestohlen", erklärt sie.

Elvis war von 1958 bis 1960 als Soldat in Deutschland stationiert und bewohnte während dieser Zeit das Haus in der Goethestraße in Bad Nauheim. Dort, im Alter von 24 Jahren, lernte er die damals 14-jährige Priscilla kennen. Es war der Beginn einer Liebesgeschichte, die später zur Ehe führte und mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Lisa Marie (✝54) 1968 gekrönt wurde. Trotz ihrer Scheidung 1973 blieb sie eine zentrale Figur im Leben des Kultmusikers. Priscilla, die im Januar 2023 den schmerzlichen Verlust ihrer Tochter verkraften musste, hat sich in der Vergangenheit mehrfach bemüht, ihrer Verbindung zu Elvis Tribut zu zollen. Kürzlich wurde ihr Wunsch, eines Tages an der Seite ihres Ex-Mannes auf Graceland begraben zu werden, offiziell genehmigt.

Getty Images Priscilla und Elvis Presley bei ihrer Hochzeit

Getty Images Priscilla Presley, Unternehmerin

