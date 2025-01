Heute vor zwei Jahren verstarb Lisa Marie Presley tragisch

Am 13. Januar 2023 ging Priscilla Presley (79) mit erschütternden Nachrichten an die Öffentlichkeit: Ihre Tochter Lisa Marie Presley befand sich in einem kritischen Zustand, erklärte sie damals, ehe sie wenig später etwas viel Schlimmeres bekannt machen musste: Das einzige Kind von Elvis Presley (✝42) starb mit nur 54 Jahren. Wie einige Monate später bekannt wurde, kam Lisa Marie aufgrund eines Dünndarmverschlusses so früh ums Leben. Heute, an ihrem zweiten Todestag, wird die Musikerin schrecklich vermisst. Ihre älteste Tochter Riley Keough (35) erinnerte in ihrer Instagram-Story an ihre geliebte Mutter. Dazu teilte sie einen Screenshot eines FaceTime-Anrufs mit einer strahlenden Lisa Marie, den sie mit einem roten Herzchen versah.

Lisa Marie lebte ein recht turbulentes Leben. Als Kind vom King of Rock 'n' Roll musste sie schon früh lernen, was es heißt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Auch als Erwachsene sorgte sie für Schlagzeilen. So war sie gleich viermal verheiratet – mit Danny Keough, Michael Jackson (✝50), Nicolas Cage (61) und Michael Lockwood. Vor allem ihre Ehe mit dem King of Pop, mit dem sie von 1994 bis 1996 vermählt war, schlug hohe Wellen – die beiden sollen sich, trotz vieler Gerüchte, sehr geliebt haben. Letztlich sollen Michaels Probleme mit Schmerzmitteln aber zum Ende der Ehe geführt haben.

Das wohl Größte in Lisa Maries Leben waren wohl ihre vier Kinder. Mit ihrem ersten Mann Danny bekam sie zwei Kinder: Riley und Benjamin. Während ihrer vierten Ehe mit Michael erblickten die Zwillinge Harper (16) und Finley (16) das Licht der Welt. Eines ihrer Kinder überlebte Lisa Marie allerdings ungewollt. Ihr einziger Sohn beging im Juli 2020 Suizid – davon soll sich die Sängerin nie erholt haben. Laut ihrer Tochter Riley starb Lisa Marie an gebrochenem Herzen.

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Jackson im September 1994

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und Benjamin Keough, 2012