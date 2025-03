Selten: Elvis Presleys Enkelin Finley bei Ausflug gesichtet

Am Donnerstag sorgte Finley Aaron Love Lockwood (16), die Enkelin von Elvis Presley (✝42), für Aufsehen, als sie bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in Calabasas gesichtet wurde. Gemeinsam mit ihrem Vater Michael Lockwood war sie auf einem Shopping-Trip unterwegs und besuchte den Erewhon-Markt. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, trug Finley einen weißen Strickpullover über einem rosa Tanktop und kombinierte ihn mit Schlagjeans. Ihre markanten Gesichtszüge erinnern dabei nicht nur an ihren berühmten Großvater Elvis, der 1977 im Alter von nur 42 Jahren verstarb, sondern auch an ihre verstorbene Mutter Lisa Marie Presley (✝54), die im Januar 2023 einen plötzlichen Herzstillstand erlitt.

Diese Sichtung von Finley ist besonders, da sie und ihre Zwillingsschwester Harper Lockwood nach dem Tod ihrer Mutter bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten wurden. Im Januar gedenken die Schwestern regelmäßig ihrer Mutter ‒ so teilten sie auch Anfang dieses Jahres bewegende Kinderfotos in den sozialen Medien. Finley zeigte ein Foto, auf dem Lisa Marie die beiden als Babys liebevoll in ihren Armen hält. Harper dagegen postete ein Bild aus der frühen Kindheit und schrieb: "Ich kann nicht glauben, dass es schon zwei Jahre her ist. Ich vermisse dich so sehr, Mama." Lisa Marie, die einzige Tochter von Elvis und Priscilla Presley (79), hatte bis zu ihrem Tod eine enge Verbindung zu ihren Kindern.

Die Zwillinge sind die jüngsten Nachkommen der Presley-Familie und wuchsen an der Seite ihrer älteren Schwester Riley Keough (35) auf, die heute als Schauspielerin bekannt ist. Ihre Großmutter Priscilla zeigte sich in der Vergangenheit in Interviews immer wieder erstaunt darüber, wie erwachsen Harper und Finley inzwischen geworden sind. Insbesondere während des Sorgerechtsstreits zwischen Lisa Marie und Michael nahm Priscilla die Zwillinge für eine Weile zu sich. Doch trotz aller Tragödien bleibt der familiäre Zusammenhalt offensichtlich stark, und der Name Presley steht weiterhin für ein bedeutendes musikalisches und kulturelles Erbe. Finleys Ähnlichkeit mit ihrem Großvater erinnert dabei an die unvergleichliche Präsenz, die Elvis zu Lebzeiten hatte und bis heute ausstrahlt.

Getty Images Elvis Presley (†), Sänger

Getty Images Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und ihre Familie im Juni 2022

