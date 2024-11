Elvis Presleys Bruder beschuldigt Arzt für dessen frühen Tod

Elvis Presley (✝42) verstarb bereits 1977 im Alter von nur 42 Jahren. Trotz der Zeit, die seither vergangen ist, meldet sich jetzt sein Stiefbruder David Stanley und beschuldigt den berühmten Musikerarzt von Elvis, Dr. Nichopoulos, an seinem frühen Tod schuld zu sein. "Dr. Nick hat ihm in den letzten acht Monaten seines Lebens über 10.000 Pillen gegeben. Ohne Dr. Nick wäre Elvis im 21. Jahrhundert gestorben", betont der Filmproduzent gegenüber Express. Er ist sich sicher, dass das Verschreiben der Pillen nicht richtig gewesen sei: "Wer braucht 33 Schlaftabletten, um nachts einzuschlafen?"

Der Arzt verstarb ebenfalls vor acht Jahren. Gegenüber dem Magazin macht David deutlich, dass er findet, Dr. Nick aufgrund hätte aufgrund seines unverantwortlichen Verhaltens besser hinter Gitter gemusst: "Wer braucht Koks und Amphetamine, um jeden Tag aufzuwachen?" Der 69-Jährige gibt preis, wie hart es für ihn war, Elvis leiden zu sehen und dass auch die Isolation zu seinem frühen Tod beigetragen habe. Er erzählt, dass die Fans sich oft darüber wundern, wie er über Elvis spricht, daraufhin argumentiert er: "Schau du dir mal fünf Jahre lang an, wie der König des Rock'n'Roll auf einmal verwahrlost und 155 Kilogramm wiegt, pflege ihn und versuche, ihn am Leben zu halten. Dann will ich sehen, wie du über so etwas denkst."

Elvis Presley verstarb damals an einem Herzinfarkt, den er während des Lesens auf der Toilette in seinem Haus in Graceland erlitt. Mit 54 Jahren verstarb dann auch seine einzige Tochter Lisa Marie Presley (✝54) an einem Herzstillstand. Sie stammte aus der sechsjährigen Ehe von Elvis und Priscilla Presley (79). Laut Autopsie sorgte ein Dünndarmverschluss für den Stillstand und nicht die in ihrem Körper aufgefundenen Opioide (starke Schmerzmittel). Die Sängerin hatte ein ähnliches Schicksal wie ihr Vater und war eine Zeit lang alkohol- und tablettenabhängig. "Ich hatte einfach dieses Gefühl. Ich weiß nicht", erzählte eines ihrer vier Kinder, Schauspielerin Riley Keough (35) in der The Drew Barrymore Show über den plötzlichen Tod ihrer Mutter.

Getty Images Lisa Marie Presley, Tochter von Elvis Presley

Getty Images Elvis Presley 1966

