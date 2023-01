Nach Liebes-Outing: Lori Harvey postet erste Pärchenbilder

Lori Harvey (26) zeigt ihr Liebesglück jetzt ganz offen! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Model nach der Trennung vom Filmstar Michael B. Jordan (35) wieder vergeben ist. Auf dem Weg zu ihrer Geburtstagsparty wurde sie Hand in Hand mit dem Schauspieler Damson Idris (31) gesehen. Nun macht sie auch auf Social Media kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung: Lori veröffentlichte süße Pärchen-Pics!

Auf Instagram teilte die 26-Jährige ein paar Bilder ihrer Geburtstagsfeier in einem Restaurant in Los Angeles. Manche zeigen sie alleine, an der Seite von Freunden oder mit Damson. Auf einem posiert sie cool neben ihrem Partner, während dieser ein leichtes Lächeln im Gesicht hat. Auf einem weiteren Foto küsst er liebevoll ihre Hand.

Auch Damson machte die Beziehung auf Instagram offiziell. Der "Snowfall"-Star postete in seiner Story ein Foto, auf dem Lori ihm liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt. Er versah den Schnappschuss mit dem Wort "Nunu", seinem Kosenamen für die Unternehmerin.

Instagram / damsonidris Damson Idris und Lori Harvey im Januar 2023

Getty Images Lori Harvey, Model

ActionPress Lori Harvey und Damson Idris

