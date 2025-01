Lori Harvey äußert sich zu Dating-Gerüchten mit Aaron Pierre

Lori Harvey (27), die bekannte Influencerin und Unternehmerin, hat mit einem einzigen Kommentar auf Social Media für Aufsehen gesorgt. Nachdem Fans im Internet begonnen hatten, sie mit dem britischen Schauspieler Aaron Pierre zu verkuppeln, meldete sich Lori unerwartet auf Instagram in den Kommentaren selbst zu Wort. Mit Humor und einem klaren "Nein, danke, lasst mich in Ruhe!" reagierte sie auf die Spekulationen und versah die Aussage mit einem lachenden Emoji. Aaron, der kürzlich mit seinem Auftritt in der "Jennifer Hudson Show" viral ging, wurde von vielen bereits als neuer potenzieller Schwarm Loris gehandelt, was sie jedoch prompt verneinte.

Der Ursprung der Gerüchte liegt in Aarons wachsender Beliebtheit. Mit Auftritten in Erfolgsproduktionen wie "The Underground Railroad" und "Mufasa: The Lion King" hat sich der britische Schauspieler einen Namen gemacht. Sein charismatischer Auftritt bei Jennifer Hudson (43) ließ Fans ins Schwärmen geraten und die Social-Media-Gerüchteküche brodeln. Lori Harvey, die für ihre frühere Beziehung mit Michael B. Jordan (37) bekannt ist, war daraufhin in Spekulationen über Aarons Liebesleben involviert. Einige scherzten in TikTok-Videos bereits über eine mögliche Romanze und kombinierten Loris glamourösen Stil mit Aarons charmantem Auftreten.

Lori selbst genießt ihr Leben offensichtlich abseits solcher Gerüchte. Die Tochter des Comedians Steve Harvey ist nicht nur für ihre Beziehungen, sondern auch für ihr erfolgreiches Badeanzuglabel "Yevrah Swim" bekannt. Ihre Fans schätzen sie vor allem für ihre elegante, aber zurückhaltende öffentliche Präsenz. Aaron Pierre hingegen, der auch in den sozialen Medien zunehmend Aufmerksamkeit erhält, schweigt zu den Gerüchten. Ob die beiden sich jemals begegnen oder zusammen auf einem der begehrten roten Teppiche erscheinen werden, bleibt abzuwarten. Lori stellt mit ihrem Statement auf jeden Fall sicher, dass sie allen Spekulationen zumindest vorübergehend den Wind aus den Segeln nimmt.

Getty Images Michael B. Jordan und Lori Harvey im Jahr 2022

Getty Images Aaron Pierre, Theaterschauspieler.

