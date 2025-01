Lori Harvey ziert erstes Playboy-Printcover seit fünf Jahren

Model und Social-Media-Star Lori Harvey (28) wird das nächste Playboy-Cover zieren, das Teil einer ganz besonderen Ausgabe sein wird: Das beliebte Männermagazin, das die Produktion gedruckter Hefte im Jahr 2020 eingestellt hatte, kehrt mit der schönen US-Amerikanerin am 10. Februar 2025 erstmals wieder in die Regale zurück. Auf Instagram gab Lori nun gemeinsam mit der Kultmarke einen ersten Einblick hinter die Kulissen des Shootings, bei dem sie unter anderem in einem schwarzen Pailletten-Body posierte. Fans können die Ausgabe bereits jetzt vorbestellen.

Neben Lori, der auf Instagram knapp fünf Millionen Menschen folgen, werden in der neuen Ausgabe auch Comedian Nikki Glaser (40) sowie ein bis dato noch unbekanntes "Playmate of the Year" zu sehen sein. Mit diesem Relaunch unterstreicht die Playboy-Marke ihre Ausrichtung auf hochwertige und gleichzeitig provokante Inhalte – eine Tradition, auf die der CEO der Unternehmensgruppe in Pressemitteilungen immer wieder stolz hinweist. Während die Rückkehr der Printausgabe bereits im August 2024 bekannt gegeben wurde, blieb die Wahl des Covermodels bis vor wenigen Tagen ein gut gehütetes Geheimnis.

Für Playboy bedeutet diese Rückkehr einen Wendepunkt nach schwierigen Jahren. 2020 legte das Unternehmen die gedruckten Ausgaben auf Eis, nachdem die Nachfrage angesichts der Digitalisierung und der Pandemie abgenommen hatte. Mit dem Relaunch kehrt das 1953 gegründete Magazin nun in seine ursprüngliche Form zurück, die bereits großen Künstlerinnen wie Marilyn Monroe (✝36) und Pamela Anderson (57) eine Plattform bot. Für Lori, die privat lieber Schlappen statt High Heels trägt, ist die Wahl als Covergirl ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere. Die 28-Jährige hat sich nicht nur als Model einen Namen gemacht, sondern gilt auch als wichtige Stimme für mehr Körpervielfalt und Diversität in der Modebranche.

Getty Images Lori Harvey bei der Fashion Week in Paris, 2021

Getty Images Lori Harvey, Model

