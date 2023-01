Nach Trennung von Michael: Lori Harvey ist wieder vergeben!

Lori Harvey (26) ist wieder vergeben! Anfang 2021 machten das Model und der Hollywoodstar Michael B. Jordan (35) ihre Beziehung öffentlich. Doch nachdem das Traumpaar im März 2022 sein Red-Carpet-Debüt feierte, war alles schon wieder vorbei – das bestätigte Loris Vater Steve Harvey (65). Bereits einige Monate nach dem Liebes-Aus wurde die Beauty dann mit einem neuen Hottie bei einem Date gesichtet. Nun macht die Schönheit ihre Beziehung offiziell!

Anlässlich ihres 26. Geburtstages wurde die Influencerin Händchen haltend mit Damson Idris (31) abgelichtet, als sie sich auf dem Weg zu ihrer Party befanden. Vorab gratulierte der Schauspieler seiner Liebsten im Netz und bestätigte somit ihre Romanze. Es scheint also, als seien Lori und Damson nun bereit gewesen, ihre Liebe öffentlich zu machen. Lori glänzte an ihrem großen Tag in einem schwarzen Satinkleid, während Damson ein weißes Jackett und ein schwarzes Hemd trug.

Vor rund sechs Monaten wurde die Trennung von Lori und dem "Creed"-Darsteller bestätigt. Eine Quelle sagte im Juni 2022 gegenüber People: "Michael und Lori sind beide völlig untröstlich", so der Insider. Der Informant betonte, dass das einstige Traumpaar trotz alledem eine schöne Zeit gehabt hätte.

Getty Images Lori Harvey, Model

ActionPress Lori Harvey und Damson Idris

Getty Images Michael B. Jordan und Lori Harvey im März 2022

