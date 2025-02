Michael B. Jordan legt Fokus lieber auf Karriere statt Liebe

Michael B. Jordan (38) hat sich in einem Interview mit dem Magazin GQ zu seinem aktuellen Beziehungsstatus geäußert. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Creed" und "Black Panther", erklärte, dass seine längste romantische Beziehung nur etwas länger als ein Jahr gedauert habe. Zu seinem letzten bekannten Verhältnis mit Lori Harvey (28), das im Jahr 2022 endete, äußerte er sich nicht konkret. Stattdessen liegt sein Fokus momentan voll und ganz auf seiner Karriere und Projekten, die er mit großem Engagement vorantreibt – wie etwa seine zweite Regiearbeit "The Thomas Crown Affair".

Seine Beziehung zu Lori, der Tochter von Steve Harvey (68), hielt zwei Jahre, bevor beide sich trennten. Medienberichten zufolge soll die Trennung darauf zurückzuführen gewesen sein, dass sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickelten und nicht auf einer Ebene in Bezug auf ihre gemeinsamen Zukunftspläne waren. Für Michael bedeutete die Partnerschaft damals eine emotionale Premiere: Er gestand laut Insidern, dass er sich bei Lori emotional geöffnet habe wie mit niemandem zuvor. Dennoch sieht er heute gelassen auf die Vergangenheit zurück und glaubt, dass Timing eine entscheidende Rolle im Leben und in der Liebe spielt: "Man kann die richtige Person zur falschen Zeit treffen, und es funktioniert einfach nicht."

Als Privatmensch gibt sich Michael, der vor Kurzem seinen 38. Geburtstag feierte, zurückhaltend. In Interviews spricht er selten über Beziehungen und lenkt den Fokus lieber auf seine Arbeit und Zukunftspläne. Dabei betont er immer wieder den Einfluss seines Vaters, der in demselben Alter bereits Kinder hatte. Michael hingegen sei derzeit noch nicht bereit, eine Familie zu gründen, da er sich darauf konzentrieren wolle, auf jedem Weg seines Lebens "sein Bestes zu geben". Seine harte Arbeitspraxis scheint sich auszuzahlen, denn nicht nur als Schauspieler, sondern auch hinter der Kamera macht er derzeit große Schritte in seiner Karriere.

Getty Images Michael B. Jordan und Lori Harvey im März 2022

Getty Images Michael B. Jordan, Schauspieler

