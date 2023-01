So stolz präsentiert Jessie J ihren wachsenden Babybauch!

So stolz zeigt sie ihren Babybauch. Vor etwas mehr als einer Woche verkündete die Sängerin Jessie J (34), dass sie nach einer Fehlgeburt erneut schwanger ist. Bisher äußerte sie sich nicht dazu, wer der Vater ihres Kindes ist. In letzter Zeit wurde sie aber wohl häufiger mit dem Basketballspieler Chanan Colman gesehen, weswegen Gerüchte aufkommen, dass sie mit ihm liiert sein könnte. Aber auch ohne einen Mann an ihrer Seite präsentiert Jessie sich superglücklich mit ihrer Babykugel.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Britin am Montag ein kurzes Video, in dem sie ihre Community zu einer Ausstellung in London mitnahm. Dabei strahlte sie von einem Ohr zum anderen und stellte ihren Schwangerschaftsbauch mit einem eng anliegenden weißen Top optimal in den Fokus. Ihr Outfit rundete sie mit einer weinroten Bomberjacke und einer beigefarbenen Jogginghose perfekt ab. Selber kommentierte sie das niedliche Video mit den Worten: "Als Kind war ich besessen von den lustigen Spiegeln auf Messen und Museen."

Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft hält sie ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden zu dem Thema. Scheinbar war sie jedoch nicht immer mit der Reaktion ihrer Community hierzu zufrieden. Sie machte ihnen eine Ansage: "Jemandem zu sagen, wie er sich fühlt oder fühlen soll, ist einfach nicht der richtige Weg."

Instagram / jessiej Jessie J, Januar 2023

Getty Images Jessie J, Sängerin

Getty Images Jessie J, Sängerin

