Krebskranke Jessie J vermisst die Kuscheleinheiten mit Sohn

Aufgrund ihrer Brustkrebsdiagnose musste Jessie J (37) sich einer Mastektomie unterziehen. Aktuell erholt die Sängerin sich von dem Eingriff. Allerdings ist diese Phase für sie besonders schwer, wie sie jetzt in einem Instagram-Post zugibt. Körperlich genese sie zwar gut, aber mental habe Jessie aktuell sehr zu kämpfen. "Mental holt mich das alles ein. Ich gebe mir also ein bisschen Zeit, um alles zu fühlen. Es ist sicher eine Achterbahnfahrt", meint die gebürtige Britin. Besonders hart sei es, dass sie nicht so mit ihrem Sohn Sky kuscheln könne, wie sie gerne würde: "Ich darf Sky ein paar Monate lang nicht hochheben und das war eine schwierige Umstellung. Ich möchte ihn einfach nur so halten und herumwirbeln."

Aktuell sei der kleine Sky für zwei Wochen mit seinem Papa, dem Basketballspieler Chanan Colman, bei dessen Familie in Dänemark. In der Zeit könne Jessie in aller Ruhe zur Physiotherapie gehen und die Füße hochlegen – auch wenn sie die Abwesenheit der beiden nutze, um das Haus zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester "neu zu organisieren". Das Wissen, dass sie ihren Sohn bald wieder normal knuddeln könne, gebe der "Price Tag"-Interpretin Kraft: "Der Tag wird kommen, an dem ich ihn zum Kuscheln hochheben kann. Auf diesen Tag kann ich nicht warten. Dieser Tag ist es, der mich diese Zeit durchstehen lässt."

Ihre Diagnose machte Jessie im Juni öffentlich. Seitdem scheint vor allem Söhnchen Sky ihr die Kraft zum Durchhalten zu geben. Im Netz teilte sie unter anderem ein süßes Video, das sie mit dem Kleinen im Krankenhaus zeigt. Den Clip kommentierte sie augenzwinkernd mit "bester Besucher". Aktuell scheint die 37-Jährige auf dem besten Weg der Heilung zu sein, auch wenn sie die Krankheit nach eigener Aussage noch nicht vollständig überstanden hat. Nichtsdestotrotz denkt sie schon an die Zukunft. Tatsächlich soll schon der erste Auftritt geplant sein: Laut The Sun ist ein Auftritt bei Strictly Come Dancing im September geplant. Zudem ist Jessie wohl als Künstlerin für das Festival Radio 2 In The Park gebucht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Sohn Sky im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessie J , Mai 2025

Anzeige Anzeige